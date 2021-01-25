اجتماع للمفوضية الأوروبية لبحث تأخيرات تسليم للقاحات كورونا

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بروكسل - (د ب ا)

عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعًا ثانيًا خلال يوم واحد، مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد

الأوروبي وشركة الأدوية "أسترازينيكا" بشأن إعلان الشركة عن تأخيرات في تسليم لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وفي حديثها بعد الاجتماع الأول بين المفوضية والدول الأعضاء والشركة، قالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس إن إجابات أسترازينيكا على "أسئلة مهمة، لم تكن مرضية".

وقالت: "نريد أن يتم الوفاء بعقدنا بالكامل"، مضيفة أنها سألت الشركة عن الجرعات التي تم إنتاجها ومكان إنتاجها، وإذا كان قد تم تسليمها إلى أي مكان خارج الاتحاد الأوروبي فأين هذه المكان".