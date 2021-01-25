"محمد بن عبدالعزيز" يتسلَّم تقرير جامعة جازان بتوطين 220 وظيفة بكوادر وطنية

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أكد أن ذلك ينهض بدورها في خدمة المجتمع بالعمل الجاد لتحقيق رؤية السعودية

تسلَّم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، من رئيس جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الاثنين التقرير الخاص بتوطين جامعة جازان لـ220 وظيفة من وظائفها الفنية والهندسية والإشرافية بكوادر مؤهلة من الشباب السعودي.

وفي التفاصيل، قال نائب أمير المنطقة إن جامعة جازان تدرك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في عملية النهوض بالمنطقة إنسانًا ومكانًا، وتنهض بدورها المتميز والمتنامي في خدمة مجتمعها، بالعمل الجاد والمتواصل والدقيق لتحقيق رؤية السعودية2030، من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها ونفذتها في عدد من المجالات العلمية والبحثية والخدمية، منها نجاحها في توطين عدد كبير من الوظائف لتعزيز ورفد مشاريع التنمية والبناء والتطور الذي تنعم به السعودية بالكوادر الوطنية.

ومن جهته، أكد الدكتور "القحطاني" أن الجامعة عملت على توطين وظائفها بكوادر سعودية مؤهلة، ورفع كفاءتهم من خلال التدريب والتأهيل، ضمن أولوياتها لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030؛ ليواصلوا مسيرة بناء هذا الوطن الغالي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، ومتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه.

وأضاف بأن الجامعة تجاوزت نسبة التوطين المقرة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونجحت في توطين 220 وظيفة من وظائفها الفنية والهندسية والإشرافية؛ لتبلغ نسبة توطين وظائف الإشراف الفني والميداني بالجامعة 100 %، ونسبة توطين المهندسين 70 %، ونسبة توطين وظائف العاملات 54 %، ونسبة توطين الوظائف الفنية 51 %.

وأشار إلى أن الجامعة طرحت عددًا من الإعلانات الوظيفية بحسب الخطة التنفيذية بالتنسيق مع جهات تعليمية تقنية عدة لتزويدها بالمرشحين والخريجين ذوي المؤهلات المناسبة، وتم تسكين وإحلال 220 موظفًا سعوديًّا في مسميات هندسية وفنية وتقنية وإشرافية عدة.

وأكد أن الجامعة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية إلى توطين الوظائف بنسبة 100 % في التخصصات الفنية والتقنية في إطار رؤية نظام الجامعات الجديد الذي يسهم في تطبيق مرتكزات رؤية السعودية 2030، وتحقيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي محققًا الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية والفنية، وربطها بمتطلبات سوق ومخرجات المؤسسات الفنية والمهنية.

حضر اللقاء وكيل الجامعة الدكتور محمد معشي، والمدير العام للتشغيل والصيانة حسين قصادي، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق، وعدد من المهندسين والفنيين والفنيات.