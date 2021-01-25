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وزير الصحة الإسباني يقدم استقالته لخوض الانتخابات في كتالونيا

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وزير الصحة الإسباني يقدم استقالته لخوض الانتخابات في كتالونيا وزير الصحة الإسباني يقدم استقالته لخوض الانتخابات في كتالونيا

مصراوي Masrawy

08:04 م الإثنين 25 يناير 2021

مدريد - (د ب أ)

قدم وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا استقالته من منصبه، من أجل خوض انتخابات إقليمية في كتالونيا، فيما تستمر الجائحة في التصاعد عبر البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن إيلا يعتزم الترشح لرئاسة الإقليم.

وأضافت أنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز غدا من سوف يحل محل إيلا، على أن يتولى الوزير الجديد مهام منصبه بعد غد الأربعاء.

وأشاد سانشيز بدور إيلا في مكافحة الجائحة وتحدث عن "التواضع" الذي يتسم به الوزير.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني خلال فعالية في مدريد "كان لي الشرف أن أعمل إلى جانبك".

وقال سانشيز أن إيلا، الذي ينحدر من إقليم كتالونيا المضطرب، يواجه تحديا "مثيرًا، كما أنه تحد معقد" في إشارة إلى رغبة الإقليم في الاستقلال عن إسبانيا.

وذكر الاشتراكيون أن الشعبية التي اكتسبها خلال التصدي للجائحة سوف تفيد الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا وتمكنه من الفوز بعدد أكبر من المقاعد الـ15 التي أحرزها من أصل 150 مقعدًا في عام 2017.

لكن المعارضة انتقدت ما وصفته بـ "الاستغلال السياسي للجائحة".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الانتخابات في كتالونيا ستجري في 14 فبراير المقبل بعد أن أرجأت حكومة الإقليم الانتخابات إلى 30 مايو القادم.

وقضت المحاكم بإلغاء القرار في حكم أولي، وبعد الاستئناف سوف يصدر حكم نهائي.

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