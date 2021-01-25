كورونا يحول دون احتفال رئيس البرتغال بفوزه في الانتخابات

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لشبونة - (د ب أ)

لم يكن لدى مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الوقت للاحتفال بإعادة انتخابه رئيسًا للبرتغال ليلة الاثنين، وبدلاً من ذلك ركز على كيفية مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال دي سوزا في خطاب فوزه في أعقاب الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، إن مكافحة (كوفيد-19) هي الآن "أكثر الأشياء إلحاحًا" وحذر من أن النظام الصحي "مهدد بشكل كبير".

وبدأ دي سوزا البالغ 72 عامًا، فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات أخرى بعد حصوله على 7ر60 في المئة من الأصوات، وهو ما يزيد بتسع نقاط مئوية تقريبا عما كان عليه عندما فاز بمقعده لأول مرة قبل خمس سنوات.

وقالت هيئة الانتخابات بعد فرز 91ر99 في المائة من الأصوات إن المرشحة الاشتراكية آنا جوميز حلت ثانية بنسبة 13 في المائة تقريبًا.

ومع ذلك، أظهرت الانتخابات ارتفاعًا مقلقًا من اليمين، حيث حصل زعيم الحزب الشعبوي اليميني أندريه فنتورا على نسبة تقل قليلاً عن 9ر11 %.

وبدون ذكر فينتورا بالاسم في خطابه، وعد ريبيلو الذي يتمتع بشعبية كبيرة "بمكافحة التطرف".

وقد ترك الفيروس الفتاك البرتغال تلهث فى الشهور الأخيرة حيث سجل أرقاما قياسية متوالية مثيرة للحزن، وسجلت البلاد أمس الأحد، رقما قياسيا فى الوفيات بلغ 275 شخصا خلال 24 ساعة، وفقًا لما ذكرته السلطات.

وبسبب هذه الجائحة، دعا العديد من السياسيين والمشاهير إلى تأجيل الانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة فيها انخفاضا قياسيا بلغ 40 في المائة حيث من المرجح أن العديد منهم لزموا منازلهم.