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الجيش العراقي: ضبط وثائق مهمة لداعش في بغداد والرمادي

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الجيش العراقي: ضبط وثائق مهمة لداعش في بغداد والرمادي الجيش العراقي: ضبط وثائق مهمة لداعش في بغداد والرمادي

مصراوي Masrawy

07:52 م الإثنين 25 يناير 2021

العراق - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على وثائق مهمة لتنظيم "داعش" الإرهابي في بغداد والرمادي ضمن عملية "ثأر الشهداء".
وأضاف رسول، في تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز" أن هناك توجيهًا بضرورة حماية الدم العراقي وأمن المواطنين، مؤكدًا "التركيز على الجهد الاستخباراتي وتوحيد الاجهزة الاستخباراتية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة".

وأكد وجود سلسلة من الإجراءات لإعادة النظر في الاستراتيجية التي تهدف للاستمرار بدكّ ما تبقى من أوكار داعش"، موضحًا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين كافة الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى، والشروع بعمليات نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب.

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