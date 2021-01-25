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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال النائب عمرو هندي، إنه أثناء إحدى الأزمات التي تعرض لها مواطن مصري في الكويت، ظهرت أزمات خاصة بنقل الجثامين إلى مصر.

وأضاف البرلماني، اليوم الاثنين، أنه لابد من إصدار قرار إلزامي للشركة الوطنية للطيران بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء، قائلًا: "أريد إثبات ذلك في المضبطة، لأننا بذلك نهين أنفسنا".

وتابع: "المصريون في الخارج كنز حقيقي بما يمدوا به اقتصاد البلاد بـ27.8 مليار دولار، بما يمثل 9% من الدخل القومي، المصريون في الخارج كنز نحتاج إلى أن نستثمره، وأن ملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر".

واستطرد: "هناك استثمار غائب للعقول المصرية في الخارج، وأشعر بأن هناك تهميش في هذا الدور".

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