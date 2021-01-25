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برلماني يطالب بإلزام للطيران بنقل جثامين المصريين في الخارج

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برلماني يطالب بإلزام مصر للطيران بنقل جثامين المصريين في الخارج برلماني يطالب بإلزام للطيران بنقل جثامين المصريين في الخارج

مصراوي Masrawy

07:53 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):

قال النائب عمرو هندي، إنه أثناء إحدى الأزمات التي تعرض لها مواطن مصري في الكويت، ظهرت أزمات خاصة بنقل الجثامين إلى .

وأضاف البرلماني، اليوم الاثنين، أنه لابد من إصدار قرار إلزامي للشركة الوطنية للطيران بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء، قائلًا: "أريد إثبات ذلك في المضبطة، لأننا بذلك نهين أنفسنا".

وتابع: "المصريون في الخارج كنز حقيقي بما يمدوا به البلاد بـ27.8 مليار دولار، بما يمثل 9% من الدخل القومي، المصريون في الخارج كنز نحتاج إلى أن نستثمره، وأن ملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر".

واستطرد: "هناك استثمار غائب للعقول المصرية في الخارج، وأشعر بأن هناك تهميش في هذا الدور".

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