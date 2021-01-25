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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، إن الهيئة ترصد كل ما يثار حول حقوق الإنسان في مصر عبر وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة وعبر مكاتب الهيئة الـ9 في العالم، ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية البالغ عددهم 1500 مراسل أجنبي في مصر.

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن خلال الأربع سنوات الأخيرة كان هناك وسلبيات تتعلق ببعض الممارسات المنسوبة لحقوق الإنسان، مضيفًا أن أغلب ما يتم إنجازه في مصر يتم تجاهله خارجيًا وهو أمر سلبي أيضًا.

وأوضح أن ما يتم حاليًا من تنظيم زيارات مراسلين الوسائل الإعلامية الأجنبية للسجون يؤكد صدق خطوات مصر نحو تحقيق حقوق الإنسان.

ودعا رشوان إلى أن يكون مجلس النواب وخاصة لجنة حقوق الإنسان، جسرًا للتواصل مع العالم، مؤكدًا أهمية مد الجسور مع المعادين وليس الأصدقاء، لنسف أي مزاعم تصل إليهم من جماعة الإخوان وغيرها.