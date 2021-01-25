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مصدر أمني يكشف حقيقة الإفراج عن رئيس قطار أجبر شابين على القفز من القطار

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مصدر أمني يكشف حقيقة الإفراج عن رئيس قطار أجبر شابين على القفز من القطار مصدر أمني يكشف حقيقة الإفراج عن رئيس قطار أجبر شابين على القفز من القطار

مصراوي Masrawy

08:09 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

كشف مصدر أمنى حقيقة الإفراج عن رئيس القطار الذى تسبب فى وفاة شاب وإصابة آخر لم يسددا الأجرة فأجبرهما على القفز من القطار أثناء سيره خلال شهر أكتوبر عام 2019 وتبين كذب الرواية وأنه محبوس.

رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وبعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بالإفراج بالعفو عن (رئيس القطار الذى تسبب فى وفاة شاب وإصابة آخر لم يسددا الأجرة فأجبرهما على القفز من القطار أثناء سيره خلال شهر أكتوبر عام 2019).

وبالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأن المذكور مودع بأحد السجون يقضى عقوبة الحبس 3 سنوات مع الشغل فى قضية قتل وإصابة خطأ، وأنه مازال بمحبسه ولم يتم العرض عنه للإفراج بالعفو الرئاسى .

فى إشارة إلى أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.

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