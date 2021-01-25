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الأمن يكشف حقيقة الإفراج عن رئيس قطار طنطا بعفو من رئيس الجمهورية

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الأمن يكشف حقيقة الإفراج عن رئيس قطار طنطا بعفو من رئيس الجمهورية الأمن يكشف حقيقة الإفراج عن رئيس قطار طنطا بعفو من رئيس الجمهورية

مصراوي Masrawy

07:53 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بالإفراج بالعفو عن (رئيس القطار الذى تسبب فى وفاة شاب وإصابة آخر لم يسددا الأجرة فأجبرهما على القفز من القطار أثناء سيره خلال شهر أكتوبر عام 2019 ).

بالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة ، وأن المذكور مودع بأحد السجون يقضى عقوبة الحبس (3) سنوات مع الشغل فى قضية قتل وإصابة خطأ ، وأنه مازال بمحبسه ولم يتم العرض عنه للإفراج بالعفو الرئاسى .

فى إشارة إلى أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.

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