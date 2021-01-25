المشدد 6 سنوات وغرامة لنقاش لترويجه الهيروين بالسيدة زينب

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، بمعاقبة المتهم "محمد. ص"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين، وحيازة طلقات نارية بالسيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهم " محمد. ص"، نقاش، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين، بقصد الإتجار في دائرة قسم السيدة زينب، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة طلقات نارية بدون مصوغ قانوني.

وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه توجه إلى المتهم في المكان الذي أيقن تواجده به، وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وطلقات نارية، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أكد حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، المبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.