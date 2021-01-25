هذا ما نعرفه عن وفاة ناشئ السكة الحديد بالإسكندرية.. ومسؤول: حالته مشابهة لمحمد عبدالوهاب

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

خيمت حالة من الحزن على الأوساط الرياضية بالإسكندرية، بعد نبأ وفاة اللاعب محمد هاني جلال، لاعب فريق الناشئين بنادي السكة الحديد، خلال مباراة جمعت فريقه بنادي أبناء قنا، داخل ملعب شركة النحاس في الإسكندرية، وسط تضارب حول ملابسات وأسباب الوفاة.

فبينما تداول عدد من وسائل الإعلام رواية تفيد بأن اللاعب تعرض لإغماءة أدت إلى ابتلاع لسانه في ظل تأخر وصول سيارة إسعاف لنقل اللاعب، أكدت منطقة الإسكندرية لكرة القدم توفير سيارة خدمات طبية بموقع المباراة، وأوضحت أن سبب وفاة اللاعب هبوط حاد في الدورة الدموية.

رواية أخرى حول وفاة اللاعب

وفقًا لرواية متداولة منسوبة لإخصائي إحدى الفرق الذي كان حاضرًا ضمن الجهاز الفني لفريقه أثناء خوض مباراة متزامنة أقيمت في ملعب مجاور لشركة النحاس، أفادت بأن الإخصائي وجد حركة غير اعتيادية بملعب مباراة السكة الحديد وأبناء قنا، ما جعله يتحرك مسرعًا لتقديم المساعدة الطبية، حيث وجد اللاعب ملقى على الأرض في حالة إغماء، بينما التف بعض اللاعبين والجهاز الفني حوله لمحاولة فتح فمه بالطريقة التقليدية لإسعاف حالات بلع اللسان، فساعدهم في إسعافه حتى تمكن اللاعب من فتح فمه وبدأ يتنفس مرة أخرى.

أشارت الرواية المنسوبة لإخصائي الفريق أنه استفسر عن تعرض اللاعب لأي التحام أدى إلى سقوطه، فأجابه زملاء اللاعب بأنه سقط وحده دون تعرضه لالتحامات، وبلع لسانه، لافتًا إلى أنه تعرض للإغماء مرة أخرى بعد عودة التنفس، حتى حضرت سيارة إسعاف نقلته للمستشفى.

اتهامات بغياب الخدمات الطبية لإسعاف اللاعب

أفاد مصدر مطلع على ملابسات الواقعة بأن المباراة كانت تجرى دون وجود مسعف أو سيارة إسعاف قريبة، لافتًا إلى أن أغلب مباريات الناشئين ودوريات الفرق الصغيرة والأندية الشعبية تتم بإمكانات فقيرة تستعدى مزيد من الاهتمام بصحة اللاعبين المشاركين في تلك الأقسام من مسابقات كرة القدم، فيما نفت إدارة منطقة الإسكندرية الرواية مؤكدةً توافر الخدمات الطبية بملعب المباراة.

رئيس منطقة الإسكندرية: حالته مشابهة لواقعة "محمد عبدالوهاب"

قال عامر حسين، رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، إن اللاعب محمد هاني تعرض لإغماء بين شوطي المباراة وسقط على الأرض في واقعة أشبه بما تعرض له لاعب النادي الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب، مشيرًا إلى أن تقرير حكم المباراة أفاد بسقوط اللاعب بعد انتهاء الشوط الأول.

وأضاف حسين، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن ملعب المباراة كان متواجد به سيارة إسعاف، وجرى نقل اللاعب خلال 25 دقيقة تقريبًا لتلقي الرعاية اللازمة بالمستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية، لافتًا إلى أن حكم المباراة أفاد بأنه جرى إخطاره بوفاة اللاعب بعد نقله للمستشفى، وذلك بعد مرور نحو 20 دقيقة من بداية شوط المباراة الثاني ليعلن إلغاء المباراة.

وأشار إلى أن منطقة الإسكندرية لكرة القدم متعاقدة أيضًا مع شركة للخدمات الطبية منوط به توفير سيارات إسعاف خلال المباريات وتتكفل بقيمة 50% من تكلفتها فيما يتحمل كل نادي قيمة 50% الأخرى، ويصل إجمالي تكلفة سيارة الإسعاف الواحدة 500 جنيه وفقًا لبروتوكل موقع بين الجانبين.

تعليق النشاط الرياضي وإعلان الحداد

في السياق ذاته، قررت لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية تأجيل مباريات نادي السكة الحديد في جميع مسابقات قطاع الناشئين لمدة 3 أيام حدادًا على اللاعب بعد طلب قدمه مجلس إدارة النادي. وأعلن نادي السكة الحديد تعليق النشاط الرياضي 3 أيام حدادًا على وفاة لاعبه الناشئ.