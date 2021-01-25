مليار جنيه لحماية 4 مدن في جنوب سيناء من أخطار السيول

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه يجري تنفيذ 5 عمليات لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم الإثنين، أن أعمال الحماية تجري داخل 4 مدن وهم مدينة طابا، ومنطقة الترابين التابعة لمدينة نويبع، ومدينة رأس سدر، مدينة أبوزنيمة ومدينة الطور، بهدف تقليل مخاطر السيول.

وأكد أن وزارة الري وزارة الري وفرت اعتمادات مالية غير مسبوقة للمحافظة لصالح مشروعات الحماية، وتقدر قيمة تنفيذ هذه الأعمال بمبلغ ٩٢٧ مليون جنيه، بهدف وتقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة، والقرى السياحية، وخطوط الغاز، وخطوط المياه، وأبراج الكهرباء، والطرق العامة، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة، وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تضمن تنفيذ عدد ١٦ بحيرة، و١٦ حاجز ترابي، و ٥١ حاجز توجيه، و١٧ قناة صناعية، و ٥ سد ركامي، و٤ حوض ترسيب، وبلغت نسبة التنفيذ بهذه الأعمال ٦٧٪.

وأكد أنه جرى ترسية إنشاء قناة صناعية بطول ٦ كيلو مترات، بمخرج وادي بعبع بمدينة أبورديس، وجاري الأن أعمال ترسية إنشاء معبر أيرلندي على الطريق الساحلي بمدينة أبورديس بتكلفة تتخطى ٧٩ مليون جنيه.