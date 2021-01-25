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تحصين 3690 رأس ماشية خلال حملة بيطرية في البحيرة

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تحصين 3690 رأس ماشية خلال حملة بيطرية في البحيرة تحصين 3690 رأس ماشية خلال حملة بيطرية في البحيرة

مصراوي Masrawy

07:49 م الإثنين 25 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

انتهت مديرية الطب البيطري في البحيرة من تحصين 3690 رأس ماشية، من خلال حملة نظمتها إدارة للوقاية بالمديرية.

جرى تحصين 1366 رأس ماشية بلقاح الحمي القلاعية، و1316 رأس بلقاح الوادي المتصدع، و749 رأس ماشية بلقاح النيموباك، و45 رأس أغنام و214 رأس ماشية ضد الجدري.

كما جرى استخراج ٤٥ تصريح نقل طيور حية وعمل ٧ معاينات فنية لمشروعات ثروة حيوانية بالإضافة إلى سحب عينتيت ما قبل البيع و المرور على 15 مزارع دواجن.

من ناحية أخرى، انتهت إدارة التلقيح الصناعي من إجراء تلقيح صناعي لعدد 4163 أبقار وجاموس، خلال الشهر الجاري. ​

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