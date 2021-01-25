الوزير محمد عبد العاطي يضع حجر أساس مشروع الري الحديث غدًا في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

يضع وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي حجر أساس مشروع الري الحديث، داخل محافظة المنيا، غدًا الأربعاء، ثم يتفقد مصنع سكر ملوي.

تشمل الزيارة تفقد عددًا من الترع الذي يُجرى تبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتطوير الترع للحفاظ على الموارد المائية وعدم إهدارها، كما يتفقد الوزير عددًا من مخرات السيول بالطريق الصحراوي الشرقي.

ومن المُقرر أن يكون في استقبال الوزير اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا.​