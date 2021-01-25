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موسكو: بدء العمل على تمديد اتفاق "ستارت 3" مع واشنطن

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موسكو: بدء العمل على تمديد اتفاق "ستارت 3" مع واشنطن موسكو: بدء العمل على تمديد اتفاق "ستارت 3" مع واشنطن

مصراوي Masrawy

07:14 م الإثنين 25 يناير 2021

- (أ ش أ)


أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بدء العمل على مستوى الخبراء على تمديد الاتفاق الروسي الأمريكي حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3".
وقالت زاخاروفا، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" ، اليوم الاثنين: "يمكنني القول إن الخبراء الروس والأمريكيين يعملون جاهدين في هذا المسار إنها إجراءات عملية وقد بدأت".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد أكدت، في وقت سابق، موقف الإدارة الأمريكية الداعم لتمديد الاتفاق المذكور المعروف باسم "ستارت 3" لخمس سنوات إضافية، وهي أكبر مدة ممكنة.

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن، يوم الجمعة الماضية، أن موسكو ترحب بإرادة واشنطن السياسية في مسألة تمديد الاتفاق، لكنه أشار إلى أن نتيجة المفاوضات بين الدولتين حول هذا الموضوع تتوقف على تفاصيل الاقتراح الأمريكي الذي يحتاج إلى دراسة.

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