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الجهات الأمنية تضبط 37 شخصاً مخالفاً لنظام البيئة في 9 مناطق

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الجهات الأمنية تضبط 37 شخصاً مخالفاً لنظام البيئة في 9 مناطق الجهات الأمنية تضبط 37 شخصاً مخالفاً لنظام البيئة في 9 مناطق
بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الجهات الأمنية تضبط 37 شخصاً مخالفاً لنظام البيئة في 9 مناطق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران والباحة)، خلال الأسبوع الماضي، (37) من مخالفي نظام البيئة ولائحته التنفيذية التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (27) مواطناً و(10) مقيمين من الجنسيات: اليمنية، والمصرية، والباكستانية، والسودانية، بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع على (37) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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