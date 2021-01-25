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10 مصابين في تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل في أسيوط

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10 مصابين في تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل في أسيوط 10 مصابين في تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل في أسيوط

مصراوي Masrawy

07:13 م الإثنين 25 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، في تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، على الطريق الزراعي أمام قرية علوان بمركز أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم سيارة ميكروباص رقم "2465 ى س ج" وأخرى ربع نقل رقم "8273 ا ف ص" على الطريق الزراعي أمام قرية علوان، ما أسفر عن إصابة "على.ط.ع" 28 عامًا، و"تغيان.ش.ع" 35 عامًا، و"عصام.ع.م" 39 عامًا، و"أشرف.ح.ع" 47 عامًا، و"يحيى.س.ا" 43 عامًا، و"محمد.م.ش" 18 عامًا، و"محمد.ع.ش" 30عامًا، و"عامر.س.م"50 عامًا، و"محمد.ر.ع" 60 عامًا، و"محمد. ح. ع" 32 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة​

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