وزير القوى العاملة: تفتيش 490 ألف منشأة عمل للتأكد من معايير السلامة والأمن

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة مختصة بوضع السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية لضمان توفير ظروف وبيئة عمل آمنة وصحية من أجل حماية العاملين من إصابات العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وحماية الجمهور المتردد على أماكن العمل، والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات وأدوات ومعدات وخامات ومنتجات بما يكفل النهوض والحفاظ على الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن هذه الاختصاص يشمل كافة المنشآت أيًا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الجهاز الإداري للدولة، وسواء كان مسطح بري أو بحري.

وقال: "اعترافًا من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية نجحت الوزارة في التسجيل بمنظمة الآيزو العالمية بالسويد لأول مرة في عام 2018، وشاركت الوزارة في مناقشة معيار عالمي جديد للسلامة والصحة المهنية (آيزو 45001) قبل إطلاقه".

وكشف توقيع أكثر من 13 بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة السلامة لطلاب الجامعات يتم تنفيذ ندوات تحت مظلتها.

وأكد تنفيذ 464 ندوة توعوية و24 ملتقى سلامة وصحة مهنية، للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية واستفاد منها 30 ألف و907 عمال.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 15 فاعلية تحت مسمى "أسبوع سلامة وصحة مهنية" استفاد منها ما يزيد على 10 آلاف وتهدف هذه الفاعليات إلى إجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية على مدار أسبوع لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية ومنح المنشأت المستوفاة للشروط والنظم الخاصة بالسلامة المهنية كأس التميز.

وقال: "من منطلق أهمية الرقابة على المنشآت لضمان تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية، استهداف مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة لرفع كفاءة الجهاز التفتيشى من الناحية الفنية وتوحيد المفاهيم استفاد منها عدد 536 مفتش ومدير مكتب في 19 محافظة".

وفي شأن التغلب على مشكلة قلة عدد المفتشين وندرة التخصصات والخبرات العلمية في هذا المجال، أعلن أن الوزارة قامت بتطوير مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت ، وقائمة مراجعة إلكترونية، وموافاة المنشاة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش، انتهت المرحلة الأولى من حوسبة 26 مكتبًا في 11 محافظة، وانتهت المرحلة الثانية من حوسبة مكاتب محافظات كاملة وهي (الإسكندرية – بورسعيد – الشرقية - الفيوم) وستتبعها باقي المديريات تباعًا، في إطار خطة الوزارة لحوسبة منظومة التفيش على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه أظهرت التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات أن المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفًا و922 منشأة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفًا و400 محضر، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839، والحوادث الجسيمة 1425 حادثًا ما بين حريق ووفاة وإصابة، والأمراض المهنية 921 مرضًا.