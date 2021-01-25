دبي.. خصومات كبرى لمن يثبت تلقي لقاح كورونا من السياح والمواطنين

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استقبلت 16 مليون زائر في 2019

قرّرت مطاعم في دبي تقديم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا المستجد بهدف تشجيع السكان على التطعيم في مدينة تسعى للحد من انتشار الوباء لكن من دون أن تغلق أبوابها.

ولقّحت الإمارات حتى الآن أكثر من 2,3 مليون شخص فيما اضطرت دبي الأسبوع الماضي إلى إعادة جدولة مواعيد الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك بسبب تباطؤ عالمي في تسليم اللقاحات.

وقالت شركة "غايتس هوسبيتاليتي" التي تدير مطاعم عدة في دبي عبر "إنستغرام" إنها ستقدم "خصم 10% للزبائن الذين تلقوا الجرعة الأولى و20% لأولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية" شرط تقديم وثيقة تثبت تلقي اللقاح.

وتسعى الإمارات لتلقيح أكبر عدد ممكن من سكانها في فترة قصيرة وقد أجازت استخدام لقاحات سينوفارم الصيني وفايزر/بايونتيك الأميركي الألماني وسبوتنيك الروسي.

ولطالما كانت السياحة الداعمة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر في 2019 وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى عشرين مليوناً في عام 2020 وقد أعادت دبي فتح أبوابها أمام حركة السياحة في يوليو الماضي.