الرئيس العراقي ينفي أنباء تصديقه على أحكام إعدام مئات السجناء

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مصراوي Masrawy

بغداد - (بي بي سي)

نفى مكتب الرئيس العراقي برهم صالح، ما تردد عن قيامه بالتصديق على عدد كبير من أحكام الإعدام يوم أمس.

وحول ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس الأحد، بشأن توقيع صالح على تنفيذ عقوبات الإعدام التي صدرت بحق أكثر من 300 سجين كانوا أدينوا بالإرهاب وجرائم أخرى، أوضح مكتب الرئيس العراقي إن هذه الأحكام كان تحمل مصادقة عليها بالفعل قبل توليه بفترة طويلة لمنصبه الحالي والذي يشغله منذ عامين.

ويعد العراق أحد أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام، ما يثير حفيظة منظمات حقوقية.