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البرلمان يخاطب "عبدالعليم داوود" للمثول أمام لجنة القيم الأحد المقبل

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البرلمان يخاطب "عبدالعليم داوود" للمثول أمام لجنة القيم الأحد المقبل البرلمان يخاطب "عبدالعليم داوود" للمثول أمام لجنة القيم الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

06:31 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):

كشف النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مخاطبته للمثول أمام لجنة القيم بالبرلمان يوم الأحد المقبل.

وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عبدالعليم لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، بعد مهاجمته حزب "مستقبل وطن".

ومثل داوود أمام هيئة المكتب وصدر قرار بحذف نص هجومه من المضبطة، كما تم اختياره بالتزكية رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وأعلن تشكيل لجنة القيم أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

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