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15 صورة ترصد احتفال الرئيس بعيد الشرطة

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15 صورة ترصد احتفال الرئيس السيسي بعيد الشرطة 15 صورة ترصد احتفال الرئيس بعيد الشرطة

مصراوي Masrawy

06:29 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن الاحتفال بذكرى عيد الشرطة يتواكب مع احتفال بذكرى ثورة 25 يناير.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، اليوم الاثنين: "ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلص متطلع لمستقبل وواقع أفضل وأقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصا سامية نحو حياة كريمة".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

ونشر حساب السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل "فيسبوك" صور زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

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مصراوي Masrawy

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