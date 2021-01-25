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سلامة الغذاء: منع دخول الشحنات الواردة بعد 16 يناير وأصحابها غير مسجلين بالهيئة

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سلامة الغذاء: منع دخول الشحنات الواردة بعد 16 يناير وأصحابها غير مسجلين بالهيئة سلامة الغذاء: منع دخول الشحنات الواردة بعد 16 يناير وأصحابها غير مسجلين بالهيئة

مصراوي Masrawy

06:12 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):

أعلنت هيئة سلامة الغذاء، عدم السماح بدخول الشحنات الواردة بالموانئ المصرية، أو المنافذ الجمركية التي تم شحنها بعد يوم 16 يناير الماضي، والتي لم يقم المستورد بالتسجيل طبقًا لقرار رقم 6 لسنة 2020، والذي يعتبر تاريخ العمل بهذا العمل.

كما أشار منشور صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، إلى أنه يتم السير في إجراءات الشحنات التي تم شحنها قبل تاريخ 16 يناير، على أن يلتزم المستوردون بتنفيذ القرار على الواردات التي تم شحنها بدء من هذا التاريخ.

يذكر أن هيئة سلامة الغذاء، المشرفة على استيراد وتصدير السلع الغذائية بالمنافذ الجمركية والسوق المحلية، اشترطت حظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء من الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص من قبلها بالنسبة للمستوردين وكذلك التسجيل لدى البيئة.

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