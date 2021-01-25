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زعيم الأغلبية البرلمانية: وزيرة الهجرة من القلائل الذين أشادوا بالنواب

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زعيم الأغلبية البرلمانية: وزيرة الهجرة من القلائل الذين أشادوا بالنواب زعيم الأغلبية البرلمانية: وزيرة الهجرة من القلائل الذين أشادوا بالنواب

مصراوي Masrawy

05:59 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):

وجّه أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، سؤالًا لوزيرة الهجرة حول دور سفراء بالخارج من العلماء واللاعبين والفنانين في الدعايا للإنجازات المصرية ودور الدولة في محاربة الإرهاب.

جاء ذلك في تعقيبه خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على بيان السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتسائل أشرف رشاد: "لماذا لا يكون هناك لوبي في كل دولة من أبناء مصر واستخدامهم دعائيا لصالح مصر؟"، مشددًا على ضرورة الاستخدام الدبلوماسي للمصريين بالخارج لشرح الواقع والإنجازات ودور الدولة في مكافحة الإرهاب.

وقال النائب: "نشعر أن الواقع المصري غير موجود في الخارج"، مشيرًا إلى أن ذلك يدفع منظمات عالمية ومؤسسات مأجورة للعمل على إصدار بيانات ضد مصر.

على جانب آخر أشاد رشاد، بما عرضته الوزيرة في بيانها، قائلًا: "استمعنا للعديد من الوزراء، إلا أن وزيرة الهجرة من القلائل الذين أشادوا بدور النواب، لاسيما وأن الوزيرة تحدثت عن مساعدة بعض الأعضاء في المبادرات التي قامت بها الوزارة لخدمة أبناء مصر بالخارج".

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