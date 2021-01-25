رئيس "عربية النواب": بيان وزيرة الهجرة لا يعبر عن جميع المصريين في الخارج

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

وجّه رئيس لجنة الشؤون العربية، يسري المغازي، مجموعة من الانتقادات إلى وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قائلًا إن ما عرضته على مجلس النواب لا يعبر عن رؤية شاملة يشعر بها المصريون في الخارج، مضيفًا: "عرض وزيرة الهجرة لايعبر عن العقل الجمعي للمصريين في الخارج".

وتابع: "هناك اتحادات وجمعيات للمصريين في الخارج لكن الوزارة تسببت في حدوث تباعد ونفور بين تلك الكيانات، وأنها لم تلتقي الأجيال الثانية أو الثالثة للمصريين في الخارج، سوى مرة أو مرتين على أكثر تقدير، كما أنها على مدار عام ونصف لم تتقدم بمشروع قانون للمصريين في الخارج".

وتسائل المغازي: "كان يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة للمصريين في الخارج ولم يحدث، فالوزيرة ذكرت أن عدد المصريين في الخارج 10 ملايين، إلا أن تقديرات أخرى تشير إلى أنهم يتخطوا الـ15 مليون لهم مصالحهم ومتطلباتهم".

وتابع: "الوزيرة لم تتحدث عن جمعيات المستثمرين في الخارج، وأنها معنية بتدريب وتحديث قدرات المصريين في الخارج وهو مالم يحدث"، مؤكدًا أنه مطلوب منها مزيد من الجهد في وزارتها.