محافظ أسوان يعلن إحلال وتجديد 712 سيارة كبود بميكروباصات جديدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الإثنين، عن إحلال وتجديد سيارات البيك آب (الكبود) بسيارات ميكروباص حديثة، وذلك بواقع 712 سيارة، ومتبقي 288 سيارة على مستوى مدينة أسوان، التي سيتم تفريغها من هذه السيارات بحلول نهاية يونيو المقبل، بينما لن يتم تشغيلها بمختلف مدن ومراكز المحافظة حتى نهاية العام الحالي.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مركز معلومات شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية GIS ومسؤولى المساحة للانتهاء من عمليات تدقيق الإحداثيات والوصف لملفات التقنين، التي وصلت إلى الآن إلى 2116 طلبًا، من إجمالي 3125 طلبًا، بإجمالى متحصلات وصلت لنحو 31 مليون جنيه.

في السياق، أكد المحافظ على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمحليات لتنفيذ الضبطية القضائية مع المخالفين، بغرض تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع تكثيف رؤساء المراكز والمدن لأعمال النظافة العامة ووضعها كأسبقية أولى من خلال تحديد المسؤوليات وتقسيم المدن لقطاعات لتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين في هذا الملف الحيوي، على أن يتوازى مع ذلك تفعيل آلية تحصيل رسوم النظافة بشكل قانوني من المحلات والجهات المختلفة لتوفير موارد مالية يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

كما كلف مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتفعيل الخط الساخن للشركة للتجاوب السريع مع أي شكاوى للمواطنين، مع القيام بمراجعة كافة مطابق الصرف الصحي، لتوفير أغطية للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات من أي أضرار.

ووجه المحافظ إدارة المرور والمحليات بمراجعة تراخيص مركبات "التوكتوك" ومصادرة أي مخالف منها لتحقيق السيطرة المطلوبة، وبالتوازي مع ذلك يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأجهزة الأمنية للتعامل الرادع مع المخالفين داخل الأسواق والقضاء على العشوائيات، على أن يتم توريد أي مضبوطات للخضراوات والفاكهة والمستلزمات المختلفة لدور رعاية الأيتام، مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مشروعات حياة كريمة والمبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية، والتي من بينها 68 قرية بمركزي كوم أمبو وإدفو حيث يتم التواصل المباشر للمحافظ مع الوزراء والجهات المختصة لسرعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه.

أشاد المحافظ أيضًا بتأكيد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر على منح ذوي الإعاقة والمرافق تخفيضًا بنسبة 50 % من قيمة التذكرة عند السفر بالقطارات المكيفة والعادية، وذلك بموجب بطاقة إثبات الشخصية التي تستخرج من وزارة التضامن الإجتماعى ، بجانب تقديم التسهيلات في الخدمة من خلال تخصيص شباك لحجز وصرف التذاكر للمحطات المركزية لعدم تضررهم من الوقوف أمام الشباك مع الجمهور.​