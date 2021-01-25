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بالصور.. نائب رئيس جامعة أسيوط يوزع الورود احتفالاً بعيد الشرطة

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بالصور.. نائب رئيس جامعة أسيوط يوزع الورود احتفالاً بعيد الشرطة بالصور.. نائب رئيس جامعة أسيوط يوزع الورود احتفالاً بعيد الشرطة

مصراوي Masrawy

06:18 م الإثنين 25 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

وزع نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب، اليوم الإثنين، يرافقه وفد من اتحاد طلاب الجامعة، الورود على ضباط وأفراد الشرطة بمختلف الميادين، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.

أكد نائب رئيس جامعة أسيوط على دور الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان والحفاظ على سلامة الأرواح، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية الناجحة غير المعلنة في كثير من الأحيان لتحقيق هذا الهدف أكثر مما يصل إلى علم المواطنين.

قدم غريب تحية إجلال وتقدير لأرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ممن ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية خلال حرب ضد الإرهاب ومن أجل تطهير الأراضي المصرية من قوى الشر والتطرف.

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