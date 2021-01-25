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فوتشي يشيد بقرار إدارة بايدن إعادة قيود السفر لمواجهة كورونا

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فوتشي يشيد بقرار إدارة بايدن إعادة قيود السفر لمواجهة كورونا فوتشي يشيد بقرار إدارة بايدن إعادة قيود السفر لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

06:07 م الإثنين 25 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أشاد مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، على قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بعودة قيود السفر من جديد لمكافحة المستجد.
ووصف فاوتشي، حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، قرار الإدارة الأمريكية بـ"الحكيم"، معربًا عن اعتقاده بأن حظر السفر سيكون مهمًا.

وكانت "سي إن إن" قد قالت في وقت سابق إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستعيد قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد على الأجانب الذين زاروا البرازيل، أو أيرلندا، أو المملكة المتحدة ومناطق أخرى في أوروبا.

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