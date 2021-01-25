بدء الجولة الخامسة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف

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مصراوي Masrawy

سويسرا - (أ ش أ)

انطلقت في مقر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الاثنين، اجتماعات الجولة الخامسة للجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة، لمناقشة الدستور السوري بمشاركة الوفد الحكومي والوفود الأخرى.

وأشارت وكالة الأنباء السورية، إلى أن الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور كانت قد عُقِدَت في جنيف خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2020.

وترأس الجلسة الأولى المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، الذي كان وصف الهدوء في سوريا بـ"الهش"، محذرا من أن الوضع يستدعي "مفاوضات حقيقية"، لأنه قد ينهار في أية لحظة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية المبادئ الأساسية للدستور، حسب ما تم الاتفاق عليه في ختام الجولة الرابعة.

وتتكون الهيئة من 45 عضوًا، تم تشكيلها بالتساوي بين الفرق الثلاثة، وبواقع 15 عضوًا من كل فريق، فهناك فريق يمثل الحكومة السورية، وآخر يمثل المعارضة، وثالث شكلته الأمم المتحدة ليمثل "المجتمع المدني".

وكان رئيس الوفد الحكومي الدكتور أحمد الكزبري قد صرح بأن المباحثات تناولت مواضيع عدة، منها المبادئ الوطنية، وملف عودة اللاجئين، ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية، إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له.