قائد الجيش الإيراني يزور مواقع عسكرية في الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

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طهران - (د ب ا)

تفقد القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، مواقع الدفاع الجوي في ثلاث جزر متنازع عليها مع الإمارات.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، أن موسوي زار مجموعة الشهيد إسماعيليان للدفاع الجوي في بندر لنكه حيث تفقد المجموعة الدفاعية والجزر الثلاث واطلع على الاستعداد القتالي والقدرة التشغيلية لهذه الوحدة.

وخلال جولة قال موسوي، إن منطقة الدفاع الجنوبية الشرقية هي إحدى نقاط الدفاع الاستراتيجية والحساسة في شبكة الدفاع المتكاملة، مؤكدا على ضرورة مراقبة جميع تحركات من وصفهم "بالعدو" بمزيد من الدقة والحساسية.

وتزعم إيران ان الجزر ملكًا لها بينما تؤكد الإمارات أحقيتها في الجزر.

يذكر أن الإمارات دعت إيران إلى التفاوض بشأن الجزر، أو قبول إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، غير أن طهران ترفض ذلك.