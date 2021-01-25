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القضاة رفضوا القضايا ولم يأخذوا بطعونه

بعد خمسة أيام من انتهاء رئاسة دونالد ترامب، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية اليوم (الاثنين)، الدعاوى القضائية التي تتهمه بانتهاك أحكام دستور الولايات المتحدة لمكافحة الفساد من خلال الاحتفاظ بملكية إمبراطورية أعماله بما في ذلك فندق بالقرب من البيت الأبيض أثناء وجوده في منصبه.

ورفض القضاة أوامر المحكمة الأدنى، التي سمحت للمقاضاة - واحدة رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ميريلاند والأخرى من قبل مدعين بما في ذلك مجموعة مراقبة - بالمضي قدمًا، بينما رفضوا أيضًا الاستماع إلى طعون "ترامب" في هذه القرارات، أمر القضاة المحاكم الدنيا برفض القضايا لأنها أصبحت الآن موضع نقاش.

واتهم المدعون "ترامب" بالتعارض مع أحكام "المكافآت" في الدستور، التي تمنع الرؤساء من قبول الهدايا أو المدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونغرس.

وطلب المدعون من المحكمة العليا رفض طعون "ترامب"؛ لأن الخلاف سيختفي بمجرد مغادرة "ترامب" لمنصبه الأربعاء الماضي.