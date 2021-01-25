أخبار عاجلة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
​"الأردنية" تعلن زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين يحذر من خطورة الاحتجاجات غير المصرح بها على

Print
بوتين يحذر من خطورة الاحتجاجات غير المصرح بها على روسيا بوتين يحذر من خطورة الاحتجاجات غير المصرح بها على

مصراوي Masrawy

05:57 م الإثنين 25 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر عبر الفيديو مع الطلاب على الاحتجاجات التي شهدتها بلاده يوم السبت قائلا إنها يمكن أن تكون "خطرة" على ، مستذكرا رد فعل صارم من السلطات الأمريكية على اقتحام المتظاهرين مبنى الكابيتول.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بوتين قارن بين جذب المراهقين القصر إلى الاحتجاجات الروسية وبين أعمال الإرهابيين الذين يستغلون الأطفال.

وقال بوتين إنه لم يشاهد فيلما للمعارضة يزعم أن لديه قصرا على البحر الأسود في جنوب روسيا، ووصف ذلك بأنه تلفيق ممل ونفى ملكيته.

كما قال: "لا شيء مدرج هناك كممتلكات خاصة بي ولم يكن ملكا لي أو لأقاربي المقربين أبدًا".

وذكرت بلومبرج أن الفيديو الذي نشره زعيم المعارضة المحبوسس حاليًا أليكسي نافالني قد حصل على 86 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ 19 يناير.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

شبكة عيون الإخبارية