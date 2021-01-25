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موسكو - (د ب أ)

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر عبر الفيديو مع الطلاب على الاحتجاجات التي شهدتها بلاده يوم السبت قائلا إنها يمكن أن تكون "خطرة" على روسيا، مستذكرا رد فعل صارم من السلطات الأمريكية على اقتحام المتظاهرين مبنى الكابيتول.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بوتين قارن بين جذب المراهقين القصر إلى الاحتجاجات الروسية وبين أعمال الإرهابيين الذين يستغلون الأطفال.

وقال بوتين إنه لم يشاهد فيلما للمعارضة يزعم أن لديه قصرا على البحر الأسود في جنوب روسيا، ووصف ذلك بأنه تلفيق ممل ونفى ملكيته.

كما قال: "لا شيء مدرج هناك كممتلكات خاصة بي ولم يكن ملكا لي أو لأقاربي المقربين أبدًا".

وذكرت بلومبرج أن الفيديو الذي نشره زعيم المعارضة المحبوسس حاليًا أليكسي نافالني قد حصل على 86 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ 19 يناير.