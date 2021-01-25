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اليونان توقع اتفاقًا مع فرنسا لشراء 18 طائرة "رافال"

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اليونان توقع اتفاقًا مع فرنسا لشراء 18 طائرة "رافال" اليونان توقع اتفاقًا مع فرنسا لشراء 18 طائرة "رافال"

مصراوي Masrawy

05:40 م الإثنين 25 يناير 2021

اليونان - (أ ش أ)

وقعت اليونان صفقة بقيمة 2.3 مليار يورو مع فرنسا لشراء 18 طائرة رافال المقاتلة.

وذكرت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي وقعت الاتفاق اليوم بالعاصمة اليونانية آثينا لتسليم 12 طائرة مستعملة و6 طائرات جديدة مصنعة من قبل شركة "داسو للطيران" على مدار عامين على أن يبدأ التسليم في يوليو القادم.

وانحازت فرنسا إلى اليونان في نزاعها مع تركيا حول الحدود في بحر إيجه وشرق المتوسط؛ الخلاف الذي وضع البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على شفا الحرب مرات عديدة خلال العقود الأخيرة.

وزادت حدة التوترات بين البلدين مرة أخرى الصيف الماضي عندما تسببت المهمة التركية للتنقيب عن الغاز في مياه متنازع عليها في شرق المتوسط في حدوث تعزيز عسكري خطير.

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