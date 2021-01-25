7فبراير.. الحكم في دعوى وقف حل مجلس "شباب تلا"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز دعوى جديدة مقامة من الأحمدي محسن المحامي ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل.

وكانت المحكمة سبق وحجزت ٣ دعاوى آخرين يطالبون بذات الطلبات للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل.

وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.