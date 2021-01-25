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النيابة تتسلم التقرير النهائي في واقعة اتهام موظف بقتل زوجته بعين شمس

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النيابة تتسلم التقرير النهائي في واقعة اتهام موظف بقتل زوجته بعين شمس النيابة تتسلم التقرير النهائي في واقعة اتهام موظف بقتل زوجته بعين شمس

مصراوي Masrawy

05:57 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، تقارير الطب الشرعي لجثة ربة منزل، قتلت على يد زوجها بدائرة قسم شرطة عين شمس، كما تسلمت النيابة تحريات المباحث النهائية في الواقعة تمهيدًا لإحالة المتهم للمحاكمة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على موظف لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات عائلية، وبينت التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم كتم أنفاس المجني عليها، أثناء نومها.

وكشفت التحريات، أن المتهم والمجني عليها، متزوجين حديثًا بعد انفصال دام 10 سنوات، وصباح الجمعة الماضي، أقدم على قتلها خنقًا بسبب خلافات عائلية بينهم.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاداه وجود جثة لربة منزل بأحد الشقق بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات نشبت بينهم في الآونة الأخيرة، وسلم نفسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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