أخبار عاجلة

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية -
إصابات كورونا بأوروبا.. إيطاليا تسجِّل 12715 واليونان 795 ولوكسمبورغ 159 حالة -
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى النسخة الـ 56 لكأسي الملك للفروسية -
انطلاق البرنامج التأهيلي للفِرق المشاركة في أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي -
إصابات كورونا عربيًّا.. لبنان تسجِّل 2631 والأردن 641 والمغرب 701 والجزائر 235 حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تاوامبا" يقود التعاون لكسب ضمك بثلاثية.. في الجولة 15 من دوري المحترفين

Print

حقق التعاون انتصارًا عريضًا على نظيره ضمك ، بعد أن قاد الكاميروني تاوامبا فريقه إلى تحقيق فوز كبير على ضيفه ضمك 3-1، بإحرازه "هاتريك"، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.
التعاون تقدم في المباراة مبكراً عن طريق الكاميروني تاوامبا عند الدقيقة السادسة، ولم يتأخر هدف التعادل لضمك كثيراً حين احتسب ماجد الشمراني حكم المواجهة ركلة جزاء للضيوف بعد عرقلة ياسين برناوي لاعب التعاون لمنصور حمزي، تمكن من خلالها الكرواتي أنتوليتش تسجيل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
في الشوط الثاني أضاف التعاون الهدف الثاني عن طريق تاوامبا عند الدقيقة الـ47.
وزاد عبدالعزيز مجرشي لاعب ضمك معاناة فريقه بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 67.
وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد المتألق تاوامبا وأضاف الهدف الثالث لفريقه .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين!

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين!

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي

حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي

شبكة عيون الإخبارية