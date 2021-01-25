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الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات (نص كامل)

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الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات (نص كامل) الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات (نص كامل)

مصراوي Masrawy

05:55 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، في عدده الصادر يوم 24 يناير الجاري، قرار محكمة جنوب القاهرة الدائرة 10 جنوب، رقم واحد لسنة 2021، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.

وقررت المحكمة أيضًا إدراج 16 شخصية تابعة للجماعة على قوائم الإرهاب، منهم: (عبدالمنعم أبو الفتوح، أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح، محمود عزت، إبراهيم منير، هانئ الديب، حسين يوسف محمد، جمال حشمت، حسن مالك، كرم عبدالجليل، فارس عبدالجواد، فاتن محمد).

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