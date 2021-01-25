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وزيرة الهجرة تكشف خطة الوزارة للتصدي للشائعات ضد خارجيًا

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وزيرة الهجرة تكشف خطة الوزارة للتصدي للشائعات ضد مصر خارجيًا وزيرة الهجرة تكشف خطة الوزارة للتصدي للشائعات ضد خارجيًا

مصراوي Masrawy

05:47 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):


كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عمل وزارة الهجرة للتصدي للشائعات التي يتم ترويجها عن خارجيًا، أبرزها خصوص ملف سد النهضة، ولدعم حق مصر في مياه النيل وموقفها في الأزمة.

وأعلنت مكرم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إصدار الوزارة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "النيل حياتنا" بعدة لغات في يونيو 2020: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية فضلاً عن اللغة الأمهرية التي يتحدث بها الشعب الإثيوبي واللغة السواحيلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الأفريقية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفيلم حقق 3 ملايين مشاهدة، كما نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة أمام البيت الأبيض في واشنطن والبنك الدولي لتأكيد حق مصر والتنديد بالموقف الإثيوبي المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذي يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، وهي الوقفة التي كان لها صدى بارزًا في الكثير من الوسائل الإعلامية.

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