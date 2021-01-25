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​وزيرة الهجرة: 3 ملايين مصري في الخارج استفادوا من ميكنة خدمات الوزارة

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​وزيرة الهجرة: 3 ملايين مصري في الخارج استفادوا من ميكنة خدمات الوزارة ​وزيرة الهجرة: 3 ملايين مصري في الخارج استفادوا من ميكنة خدمات الوزارة

مصراوي Masrawy

05:39 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):

قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، إنه تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، مضيفة أن 3.5مليون مواطن استفادوا من هذه الخدمات.

وأضافت في بيانها أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الوكيل المستشار أحمد سعد الدين، إن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج في كافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية، استفاد منها 1.6 مليون مواطن، مؤكدة أن المنظومة أفادت كثيرًا في تلقي استفسارات وشكاوى المصريين بالخارج والتواصل معهم.

وأشارت الوزيرة إلى إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشكلات المصريين بالخارج، حيث تم استقبال أكثر من 18 ألف شكوى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "اسأل واقترح" لتلقي شكاوى ومقترحات المصريين بالخارج والرد عليها من خلال حلقات مسجلة لتأكيد اهتمام الدولة بتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج، ومبادرة "اسأل واقترح لايف" لتلقي استفسارات واقتراحات المصريين بالخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعي والرد عليها.

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مصراوي Masrawy

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