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​تستهدف 14 محافظة.. وزيرة الهجرة تكشف محاور تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"

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​تستهدف 14 محافظة.. وزيرة الهجرة تكشف محاور تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" ​تستهدف 14 محافظة.. وزيرة الهجرة تكشف محاور تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"

مصراوي Masrawy

05:36 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال كلمتها أمام مجلس النواب، عن إطلاق الرئيس عبدالفتاح ، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفرالشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

كما أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وجاء تنفيذ المبادرة من خلال إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وعددهم 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وبدأت الزيارات بمحافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنيا التقت خلالها وزيرة الهجرة بـ 20 ألف فرد من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات استهدفت فيها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما تم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما تم الإعداد لإطلاق مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، وتستهدف المرحلة الأولى 1000 شاب يتم تدريبهم عن بعد، للعمل في مجال التسويق والبيع الإلكتروني وخدمة العملاء وريادة الأعمال بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع الكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف، في إطار المبادرة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

حيث تم تنظيم اللقاء الجماهيري الأول والثاني لملتقى سيدات الفيوم واللقاء الثاني بقرية تطون بمشاركة 3300 سيدة ورجل وتنفيذ 150 ألف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب في عدد 5 قرى على مستوى المحافظة، كما تم تدريب 640 رائدة ريفية وشباب جامعي بمحافظة البحيرة وتنفيذ 60 ألف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب لعدد 35 قرية على مستوى المحافظة بمشاركة 300 ألف مستفيد، وتنفيذ 20 برنامج لتأهيل وتدريب الشباب والأسر بمشاركة 500 شاب.

إلى جانب، تدريب 612 رائدة ريفية وشاب جامعي بمحافظة الغربية وتنفيذ 500 ألف زيارة ضمن حملة طرق الأبواب لعدد 24 قرية على مستوى المحافظة بمشاركة 1.4 مليون مستفيد وشاب من جامعة طنطا بعدد 17 كلية وتنفيذ 20 برنامج لتأهيل وتدريب الشباب والأسر بمشاركة 500 شاب.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه بالنسبة لزيارة محافظة المنيا فقد تضمنت لقاء الرائدات الريفيات والشباب بالمحافظة بأعداد محدودة نظرًا لانتشار جائحة كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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