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الصين - (أ ش أ)

أعربت الصين اليوم الأثنين، عن معارضتها لتدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لروسيا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم، تعليقُا على إعلان السفارة الأمريكية بموسكو مسبقًا عن ترتيب مظاهرات للمعارضة الروسية، حيث شهد أمس أول السبت، مظاهرات واسعة النطاق في أنحاء روسيا لدعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني، وهو ما اعتبره الجانب الروسي تجاوزًا لنطاق الحماية القنصلية العادية للمواطنين الأمريكيين ويعد تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال جيان إن الصين تعارض دائمًا التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.