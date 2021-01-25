اليونان تستأنف المحادثات مع تركيا حول النزاعات البحرية

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اليونان - (أ ش أ)

استأنفت اليونان، اليوم الاثنين، المحادثات مع تركيا بشأن النزاعات البحرية القائمة بينهما منذ فترة طويلة، وذلك بعد توقف دام 5 سنوات.

وأفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، بأن الدبلوماسيين اليونانيين والأتراك اختتموا المحادثات الاستكشافية التي انعقدت في مدينة إسطنبول واستغرقت أكثر من ثلاث ساعات، ومن المتوقع أن يغادر الوفد اليوناني المدينة ويصدر بيان من وزارة الخارجية التركية بشأن المحادثات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير ذكرت أن الوفد اليوناني في المحادثات مع تركيا كان بقيادة بافلوس أبوستوليديس، الدبلوماسي المخضرم الذي يقود الوفد اليوناني منذ عام 2010، فيما كان الوفد التركي بقيادة نائب وزير الخارجية سيدات أونال، وكاجاتاي إرجييس، رئيس القسم المعني بدراسة شرق البحر المتوسط في الخارجية التركية، كما حضر المحادثات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.

وكان لدى اليونان توقعات منخفضة بشأن أن تسفر هذه المحادثات عن نتيجة جوهرية بسبب اختلاف الأجندات التي وضعها كلا الجانبين، وفقًا للصحيفة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية كريستوس تارانتيليس في إفادة صحفية إن اليونان "ندخل المحادثات بحسن نية ونتوقع أن تتصرف تركيا بالمثل".

وجدد تارانتيليس تأكيد الموقف اليوناني الذي يرى أن تلك المحادثات غير رسمية وتهدف إلى الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن المناطق البحرية فقط.

وأحرز البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تقدمًا طفيفًا في 60 جولة من المحادثات عقداها في الفترة من 2002 إلى 2016، قبل أن تتوقف المحادثات من ذلك الحين.