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لبنان يدين محاولة الاعتداء الصاروخي على الرياض

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لبنان يدين محاولة الاعتداء الصاروخي على الرياض لبنان يدين محاولة الاعتداء الصاروخي على الرياض

مصراوي Masrawy

05:32 م الإثنين 25 يناير 2021

بيروت - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، محاولة الاعتداء الصاروخي على العاصمة الرياض.

واستنكرت الوزارة: "أي استهداف للمدنيين الأبرياء"، معتبرةً أنه "انتهاك للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين".

وشجبت الوزارة: "أي اعتداء من أي جهة أتى على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة" معربةً عن "كامل تضامنها مع المملكة ضد أي محاولات لتهديد استقرارها وأمنها".

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت يوم السبت الماضي، صاروخًا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

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