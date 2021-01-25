مشاجرة انتهت بجثة.. المتهمان بقتل شاب في بولاق: "كنا بنأدبه"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل شاب على يد شخصين بحي بولاق الدكرور.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى أن مشادة كلامية حادة وقعت بين طرف أول (سائق توك توك في العشرينات من العمر) وأحد أقاربه وطرف ثان (عامل في العقد الثاني) بسبب رفض أسرة الأخير طلب الأول للزواج من شقيقته.

سرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة تبادل خلاها الطرفان الضرب؛ ما أسفر عن وفاة الطرف الثاني "عامل" متأثرا بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث بولاق من ضبط المتهمين وأقرا بصحة التحريات معللين السبب "كنا بنأدبه.. بس عمره انتهى".

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.