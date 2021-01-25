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رجال الشرطة يوزعون الورود على المارة احتفالاً بعيدهم في بني سويف

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رجال الشرطة يوزعون الورود على المارة احتفالاً بعيدهم في بني سويف رجال الشرطة يوزعون الورود على المارة احتفالاً بعيدهم في بني سويف

مصراوي Masrawy

05:32 م الإثنين 25 يناير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

وزع رجال الشرطة في مديرية أمن بني سويف، تحت إشراف مدير الأمن اللواء محمد مراد، الورود والحلوى على المارة والمواطنين والأطفال في عدد من شوارع المحافظة، احتفالاً بعيد الشرطة، وذلك بهدف غرس روح المحبة في نفوس المواطنين تجاه جهاز الشرطة، والتأكيد على أن الشرطة المصرية والمواطنين يد واحدة في وطن واحد.

جاء ذلك وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الضباط، وتقديم التحية والتقدير لرجال الشرطة في عيدهم.

في السياق، وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 69،

عقب ذلك عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم قرأت الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء بأن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته.

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