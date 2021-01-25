"موديرنا": لقاحنا لكورونا يوفر الحماية من السلالات الجديدة للفيروس

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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ)

أعلنت شركة موديرنا للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، أن لقاحها المضاد لكورونا يمكن أن يوفر الحماية من السلالات الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وقبل أيام أظهرت نتائج فحوص مختبرية أن لقاح كوفيد-19 الذي توصلت له شركتا "فايزر/ وبيونتك" سيقي على الأرجح من السلالة الأشد عدوى من فيروس كورونا والتي اكتشفت في بريطانيا وانتشرت حول العالم.

وسجل العالم أكثر من 99 مليون إصابة بكورونا منذ انتشار الوباء فضلاً عن 2.2 مليون وفاة بسبب الفيروس.