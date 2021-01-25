أخبار عاجلة

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية -
إصابات كورونا بأوروبا.. إيطاليا تسجِّل 12715 واليونان 795 ولوكسمبورغ 159 حالة -
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى النسخة الـ 56 لكأسي الملك للفروسية -
انطلاق البرنامج التأهيلي للفِرق المشاركة في أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي -
إصابات كورونا عربيًّا.. لبنان تسجِّل 2631 والأردن 641 والمغرب 701 والجزائر 235 حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقويم التعليم والجامعة الإلكترونية" تناقشان الاختبارات المعيارية لـ"العربية"

Print
"تقويم التعليم والجامعة الإلكترونية" تناقشان الاختبارات المعيارية لـ"العربية" "تقويم التعليم والجامعة الإلكترونية" تناقشان الاختبارات المعيارية لـ"العربية"
الاجتماع المنعقد بين الجانبين تناول اعتماد برامجها لغير الناطقين بها

ناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب والجامعة الإلكترونية، اليوم, الاختبارات المعيارية للغة العربية واعتماد البرامج للغة العربية لغير الناطقين بها وعددًا من القضايا، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، وذلك في مقر الهيئة.

واستعرض الاجتماع تجربة الجامعة السعودية الإلكترونية في تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إلى جانب تناول إمكانية التعاون لإجراء اعتماد أكاديمي لبرامج اللغة العربية بين الهيئة والجامعة الإلكترونية، وكذلك اختبار اللغة العربية المعياري لغير الناطقين بها، وتوصل الجانبان إلى اتفاق لفتح مجالات التعاون فيما بينمها.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت مؤخرًا مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، تهدف إلى استمرار الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم، وسد الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، وضمان مستوى جودتها ورفع جودة مخرجاتها، مع التطوير المستمر لها، ومواكبة التجارب العالمية في وجود جهات اعتماد لبرامج تعليم اللغات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية

شبكة عيون الإخبارية