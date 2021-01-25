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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، أن الحالة الصحية للمواطن الأردني المحرر من الخطف في مصر جيدة.

وقال الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز، في تصريح صحفي، إن قضية الخطف منظورة حاليا أمام الأجهزة المختصة في مصر، وقيد التحقيق للوقوف على حيثياتها وإحالتها للقضاء.

وأشار الفايز إلى أن الأردني المحرر لازال في مصر، لاستكمال التحقيقات، وعرض على الأجهزة الطبية للاطمئنان على صحته ووضعة جيد

وعن متابعات الوزارة لشؤون المغتربين، قال الفايز إن الأردن يتعامل مع مواطنين مقيمين في بريطانيا لبحث سبل عودة الراغبين منهم للمملكة ضمن المعايير والتوصيات الصحية، في ظل فرض حظر السفر من وإلى بريطانيا.

وأضاف أن الوزارة أمنت عودة مواطن أردني كان يقيم في العراق إلى الأردن، مشيرا إلى أنه تحت رعاية وزارة التنمية الاجتماعية حاليا.