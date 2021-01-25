أخبار عاجلة

الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
"عبدالرزاق حمدالله": نحن الأقوى في الكرة السعودية.. وكنا بحاجة لحكم قوي الشخصية -
إصابات كورونا بأوروبا.. إيطاليا تسجِّل 12715 واليونان 795 ولوكسمبورغ 159 حالة -
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى النسخة الـ 56 لكأسي الملك للفروسية -
انطلاق البرنامج التأهيلي للفِرق المشاركة في أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي -
إصابات كورونا عربيًّا.. لبنان تسجِّل 2631 والأردن 641 والمغرب 701 والجزائر 235 حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ دمياط تتفقد مشروعات التطوير في كفر سعد والسرو

Print
صور.. محافظ دمياط تتفقد مشروعات التطوير في كفر سعد والسرو صور.. محافظ دمياط تتفقد مشروعات التطوير في كفر سعد والسرو

مصراوي Masrawy

04:56 م الإثنين 25 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية، في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، تفقدت خلالها عددا من مشروعات التطوير التي تجرى بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

استهلت المحافظ الجولة، بالمرور على شارع الثورة بمدينة كفر سعد، لمتابعة أعمال التطوير التي بدأت واستمعت إلى شرح مفصل من مُنفذي المشروع عن آلية العمل، وفقًا لخطة محددة.

كما بحثت المحاور الخاصة بتخطيط الشارع في ضوء عدة اشتراطات ومعايير مرورية، وكذا سُبل إزالة كافة المعوقات واستعراض كافة الأعمال المقرر تنفيذها بالتعاون مع شركات المرافق، وتغيير أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى إنشاء متكاملة لصرف مياه الأمطار.

وواصلت محافظ دمياط، جولتها بزيارة مدينة السرو، والتي من المقرر تنفيذ أعمال تطوير طريق كورنيش النيل بها بطول ١٠٠٠ متر وشارع بورسعيد بطول ٦٠٠ متر، ومتفرعات بطول ٢٠٠ متر، حيث بحثت المخطط الخاصة بعملية التطوير بما يتناسب مع خط التنظيم لتلك المناطق، وكذا رفع كفاءة كورنيش النيل بالمدينة وعمل ممشى موازي له.

ووجهت بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق المدينة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

صور.. دعم شبكة "مياه الصرف الصحي المعالج" في شرم الشيخ بـ8 ملايين جنيه

صور.. دعم شبكة "مياه الصرف الصحي المعالج" في شرم الشيخ بـ8 ملايين جنيه

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

إنهاء تنفيذ شبكة الانحدار لمشروع الصرف في مركز بلاط بالوادي الجديد

إنهاء تنفيذ شبكة الانحدار لمشروع الصرف في مركز بلاط بالوادي الجديد

شبكة عيون الإخبارية