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الصور الأولى لتلقي الفرق الطبية لقاح كورونا في مستشفى العزل بالدقهلية

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الصور الأولى لتلقي الفرق الطبية لقاح كورونا في مستشفى العزل بالدقهلية الصور الأولى لتلقي الفرق الطبية لقاح كورونا في مستشفى العزل بالدقهلية

مصراوي Masrawy

04:54 م الإثنين 25 يناير 2021

الدقهلية-رامي محمود:

شهد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، تدشين فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح المستجد للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد.

وحضر مكي، تقديم اللقاح لأول طبيب وممرض وفني بلقاح فيروس كورونا المستجد، مستمعا لشرح الآلية التي يجري تلقي العلاج بها بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية متلقية اللقاح.

وشاهد وكيل الوزارة مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، أعقب ذلك بجولة تفقدية على مخزن المستلزمات للاطمئنان على سير العمل والتأكد من توافر كافة المستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالي الدقهلية.

وقال مكي إن الأولوية في اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي والصدر والحميات ثم العاملين بمختلف المستشفيات.

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